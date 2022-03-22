Ростуризм объявил о новых грантах на развитие туристической инфраструктуры на сумму от 3 до 10 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила о том, что ведомство запускает три новые грантовые программы, направленные на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сумма грантов составит от трех до 10 млн рублей в зависимости от проекта. На всю программу из федерального бюджета выделят более 3,5 млрд рублей. Планируется, что на эти средства будет реализовано не менее 800 проектов.

По словам Догузовой, на выданные субсидии регионы вместе с предпринимателями смогут открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи, места отдыха для людей с ограничениями здоровья, создать новые авторские туристические маршруты и экскурсии. Глава Ростуризма считает, что это поддержит малый и средний бизнес, а также позволит создать дополнительные возможности для комфортного и интересного отдыха россиян.

Сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко дал поручение Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе совместно с Минпросвещения организовать постоянный мониторинг цен на гостиницы и детские лагеря. По его словам, поступают единичные сигналы о завышении.



Дарья Акимова