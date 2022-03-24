Песков о переговорах с Украиной: на совещании Путина было выражено сожаление в связи с медлительностью Киева

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности доложил о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также Шойгу доложил о предпринимаемых военных усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлению жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях, добавил представитель Кремля, передает ТАСС.

Кроме того, был обсужден переговорный процесс с Украиной. По словам Пескова, было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны.

Помимо этого, участники совещания обменялись мнениями касаемо текущей макроэкономической ситуации в России. В том числе затрагивалась тема санкций, введенных против страны.

Отметим, что прямой трансляции заседания Совета безопасности России не было.



Также сегодня Песков рассказал, что бизнесмен Роман Абрамович принимал участие на начальном этапе организации российско-украинских переговоров. Несколькими днями ранее представитель Кремля заявил, что на время переговоров делегаций России и Украины огонь прекращаться не будет.



Диана Жиленкова