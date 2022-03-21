Аналитик оценил возможность «обнуления» долларов в России

США не смогут «обнулить» все доллары, находящиеся в России, — единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов, сообщил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.



«Обнуление» наличности, по его словам, «абсолютно несбыточная угроза», поскольку нет международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране, лицу или определенной национальности.

В случае дальнейших рестрикций на проведение операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США усугубится. По словам аналитика, меры против резервов России негативно восприняли многие страны, которые задумались о переводе расчетов национальные валюты. Это может ускорить потерю долларом статуса мировой резервной валюты.

В Госдепе США заявили, что введенные США антироссийские санкции не рассматриваются как постоянные. Их действие может прекратиться при окончании «российской агрессии» в отношении Украины и восстановлении территориальной целостности страны.

Маргарита Головатенко