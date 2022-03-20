КНР: последствия кризиса на Украине уже затронули весь мир

Побочные эффекты от развития украинского кризиса затронули весь мир, Китай и развивающиеся страны имеют разумные опасения и разделяют схожие позиции. Об этом заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

— Развитие украинского кризиса уже вышло за свои рамки, а побочные эффекты затронули весь мир, — приводит ТАСС его слова.

Для решения международных и региональных острых вопросов военный путь и путь санкций — не единственный. Ключевой способ — путь диалога и переговоров. По мнению главы китайского МИДа, восстановление мировой экономики не должно быть подорвано.

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— На фоне последствий пандемии эскалация односторонних санкций приведет к разрыву производственных цепочек и цепочек поставок, что нанесет удар по благосостоянию людей всех стран, — предупредил он.

Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман ранее предупредил, что миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине. По его словам, состояние европейской и глобальной экономической системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки.



Татьяна Леухина