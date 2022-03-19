В России выявили 32 958 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 32 958 новых случаев заражения коронавируса. Госпитализированы еще 4 564 заболевших. За все время пандемии COVID-19 заразились 17 551 657 россиян.

В общей сложности выздоровели 16 135 267 человек, в том числе 95 558 — за минувшие сутки. Инфекция унесла жизни еще 495 заболевших. Всего в стране от коронавируса скончались 364 058 человек.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова