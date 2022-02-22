В Татарстане приговорили к двум годам условно мужчину, который укусил сотрудника полиции

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вынесли приговор ранее судимому 31-летнему жителю Бугульминского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый, будучи в нетрезвом виде, находился в кабинете участковых уполномоченных полиции отдела МВД РФ по Бугульминскому району. Затем мужчина укусил за руку инспектора группы по осуществлению административного надзора.

Фото: Максим Платонов

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

Вчера в РТ возбудили уголовное дело после того, как пьяный водитель выстрелил в сотрудника ГИБДД из газового пистолета. Свою причастность к совершению преступления мужчина признал.

Диана Жиленкова