Минобороны РФ: количество желающих эвакуироваться с Украины в Россию превысило 2,7 млн человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За последние сутки количество желающих эвакуироваться с Украины в Россию возросло на 8 тысяч человек. В общей сложности такое желание изъявили более 2,7 млн граждан. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, в заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита по-прежнему находятся свыше 4,5 млн мирных граждан. Их не выпускают из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и других населенных пунктов.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Кроме того, националисты насильно удерживают более 6,9 тысячи иностранцев из 23 государств, а также экипажи 70 зарубежных судов, которые заблокированы в украинских морских портах, сообщает ТАСС.

Также сегодня стало известно, что за последние сутки из опасных районов Украины в Россию эвакуировали более 14,3 тысячи человек, в том числе 181 иностранного гражданина. Из Мариуполя эвакуировали свыше 13,7 тысячи человек, с начала спецоперации — 56,7 тысячи граждан.

Диана Жиленкова