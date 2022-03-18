За сутки из опасных районов Украины эвакуировали более 14,3 тысячи человек

Фото: скриншот видео vk.com/mil

За минувшие сутки из опасных районов Украины в Россию эвакуировали свыше 14,3 тысячи человек, в том числе 181 иностранца. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки из Мариуполя эвакуировали более 13,7 тысячи человек, с начала спецоперации — 56,7 тысячи граждан.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Отмечается, что Вооруженные силы РФ готовы открыть коридоры и выпустить националистов из Мариуполя, однако украинское правительство отказалось от данной инициативы, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки российская авиация уничтожила 54 военных объекта Украины. В общей сложности с начала спецоперации ликвидированы 184 беспилотных летательных аппарата, 1 412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня и др.

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Диана Жиленкова