Мединский: российская позиция по Донбассу сформулирована четко, Москва не будет от нее отступать

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Российская позиция по Донбассу сформулирована четко, Москва не намерена от нее отступать. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, ключевым вопросом российско-украинских переговоров является управление Донбассом. По мнению украинской стороны, этот пункт должен решаться централизованно в Киеве. А РФ полагает, что вопрос управления территорией должен решаться народом Донбасса, передает ТАСС.



Также сегодня Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. Он отметил, что в данных пунктах имеются нюансы, которые связаны с гарантиями безопасности для украинского государства.

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Диана Жиленкова