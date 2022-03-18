Мединский: российская позиция по Донбассу сформулирована четко, Москва не будет от нее отступать
Российская позиция по Донбассу сформулирована четко, Москва не намерена от нее отступать. Об этом заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
По его словам, ключевым вопросом российско-украинских переговоров является управление Донбассом. По мнению украинской стороны, этот пункт должен решаться централизованно в Киеве. А РФ полагает, что вопрос управления территорией должен решаться народом Донбасса, передает ТАСС.
Также сегодня Мединский заявил, что Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. Он отметил, что в данных пунктах имеются нюансы, которые связаны с гарантиями безопасности для украинского государства.
«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым