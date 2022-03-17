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Небензя: театр в Мариуполе не рассматривался авиацией России в качестве цели

23:57, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Небензя: театр в Мариуполе не рассматривался авиацией России в качестве цели
Фото: wikimedia.org

Изначально здание театра в Мариуполе не расценивалось российскими войсками в качестве цели для авиаудара. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, ранее в широком доступе частными лицами была опубликована информация, полученная от местных жителей, которым удалось покинуть город. В частности, националистический батальон «Азов» (против его боевиков в РФ возбуждено уголовное дело) удерживает в здании множество людей и готовит кровавую провокацию.

— Вооруженные силы России были информированы о ситуации, — приводит слова постпреда РФ при ООН ТАСС.

На прошлой неделе в Минобороны РФ опровергли причастность российских военных к нанесению удара по больнице №3 в Мариуполе. Обвинения в адрес РФ назвали в ведомстве «срежиссированной киевским режимом провокацией» для поддержания ажиотажа против России у аудитории Запада.

Диана Жиленкова
Общество

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