«Лада» заявила, что заинтересована в возвращении в КХЛ после ухода иностранных команд

Накануне хоккейный инсайдер Алексей Шевченко в своем Telegram-канале сообщил, что руководство Континентальной хоккейной лиги рассматривает возможность возвращения в лигу ханты-мансийской «Югры» и тольяттинской «Лады».

Последний свой сезон в КХЛ «Лада» провела в сезоне-2017/2018, после чего была исключена из состава участников вместе с «Югрой» из-за несоответствия стандартам лиги (бюджет, заполняемость трибун, маркетинговая составляющая, телетрансляции и т.д.).

Спортивный директор «Лады» Игорь Масленников изданию «Чемпионат» подтвердил, что тольяттинский клуб стремится к тому, чтобы вернуться в Континентальную лигу. Однако, по его словам, для этого нужно найти еще одного спонсора:

«Предметных разговоров на этот счет у нас не было: такая ситуация вокруг. В целом с начала сезона наше руководство хотело вступить в КХЛ. Если получится найти еще хотя бы одного спонсора, то да. У нас есть все — хороший дворец, хорошие раздевалки, вся необходимая инфраструктура. В некоторых клубах КХЛ такого нет. Об этом говорят многие ребята, которые там раньше поиграли. По условиям это не Высшая лига», — сказал Масленников.

В нынешнем сезоне Высшей хоккейной лиги «Лада» заняла седьмое место в регулярном чемпионате. В четвертьфинальной серии Кубка Петрова тольяттинский клуб уступил тюменскому «Рубину» — 0:4.