Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана предложила ряд мер по поддержке бизнеса
16 марта состоялось заседание по мерам поддержки бизнеса из разных отраслей с участием председателя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева и депутата Государственной думы от Татарстана Айрата Фаррахова.
Ассоциация рестораторов и отельеров сообщила «Реальному времени», какие предложения по поддержке бизнеса из разных отраслей были озвучены. Ассоциация предложила:
- снять ограничения по режиму работы для предприятий общественного питания с 23 до 6 часов, как это уже сделали основные регионы на основании рекомендаций главы Роспотребнадзора России Анны Поповой;
- компенсировать ФОТ (в размере МРОТ) по сотрудникам за март 2022 года;
- выделить субсидии на приобретение дезинфицирующих средств;
- субсидировать процентные ставки по действующим кредитам;
- обнулить региональные налоги и страховые взносы за первый и второй квартал 2022 года;
- субсидировать комиссию агрегаторам доставки готовой еды;
- снизить аренду государственного и муниципального имущества на 50% на период с марта 2022 года;
- пересмотреть в сторону уменьшения тарифы на муниципальные услуги по вывозу снега и водоотведению в связи с тем, что предпринимателям приходят большие счета, которые сейчас ложатся дополнительной нагрузкой на бизнес;
- рассмотреть возможность списания льготных кредитов, выданных предпринимателям в марте 2021 года по программе «ФОТ 3.0» (постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279). Списание предлагается рассмотреть по аналогии с программой «ФОТ 2.0» при сохранении численности на предприятиях;
- предоставить возможность участия в грантовых программах коммерческим организациям;
- рассмотреть возможность снижения процентной ставки банков по эквайрингу;
- создать штаб по вопросам регулирования цен для сферы услуг. В Ассоциации сообщили, что на данный момент используется 40% локального продукта и есть готовность расширять линейку товаров, но основная продукция уходит за пределы Татарстана;
- необходим регулятор по ценообразованию поставщиков товаров и услуг с целью не допустить спекуляции и чрезмерного повышения цен. Установить максимальный лимит в 10% процентов на повышение цен продукции, сделанной в Татарстане (по примеру Чечни). Отмечается, что все производители получают поддержку из регионального бюджета, но при этом товар уходит из региона;
- предлагается рассмотреть возможность применения для общепита ОКВЭДа — группа 10 (производство) для доступа к дополнительным мерам поддержки.
16 марта стало известно, что депутаты Госсовета поддержали адресованные республиканскому кабмину предложения уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева в области поддержки малого и среднего бизнеса.
Он предложил оперативнее осуществлять меры поддержки предпринимателей, обеспечить проведение мониторинга этих мер, продолжить работу по формированию финансово-экономической концепции развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РТ в целях увеличения доли СМП, имеющих доступ к экспортной поддержке, а доли закупок у СМП — не менее чем до 30% от совокупного годового объема закупок.
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