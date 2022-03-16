С подачи Абдулганиева Госсовет РТ рекомендует главам муниципалитетов местных производителей

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госсовета поддержали адресованные республиканскому кабмину предложения уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева в области поддержки малого и среднего бизнеса.

Выступая сегодня на сессии Госсовета, Абдулганиев предложил оперативнее осуществлять меры поддержки предпринимателям, обеспечить проведение мониторинга этих мер, продолжить работу по формированию финансово-экономической концепции развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РТ в целях увеличения доли СМП, имеющих доступ к экспортной поддержке, а доли закупок у СМП — не менее чем до 30 процентов от совокупного годового объема закупок.

Кабмину также предложено подготовить предложения по восстановлению логистических цепочек поставок и нормализации работы СМП, а главам муниципальных образований республики — «в целях развития кооперации продолжить работу по совершенствованию системы межмуниципального взаимодействия в сфере производства и продвижения товаров (услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства».

Инна Серова