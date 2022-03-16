Минобороны России: с начала спецоперации на Украине уничтожены 180 самолетов и вертолетов

Фото: скриншот видео vk.com/mil

С начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России ликвидировали 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1 367 танков и других боевых бронированных машин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожены 132 реактивных системы залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, 1 156 единиц специальной военной автомобильной техники. За минувшие сутки ликвидированы один вертолет и шесть украинских беспилотников, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Также сегодня Конашенков опроверг информацию о расстреле российскими военными жителей Чернигова. По его словам, это либо является очередной постановкой Службы безопасности Украины (СБУ), либо горожане стали жертвами террора украинских националистов.

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Диана Жиленкова