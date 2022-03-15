«Мегафон» увеличит скорость интернета до 30% для активных пользователей

Абоненты сети «МегаФон», активно пользующиеся мобильным интернетом, вскоре ощутят дополнительное увеличение скорости загрузки веб-страниц и передаваемых файлов почти на треть.

«Используя дополнительные технологии, мы можем минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком. Можем разводить абонентов по разным каналам, чтобы они не мешали друг другу. Большой частотный ресурс дополняет наши возможности и дает больше гибкости в управлении, позволяя увеличить скорость там, где это необходимо», — сообщил изданию Forbes руководитель по архитектуре радио и опорной сети «МегаФона» Дмитрий Точилин.

Опция pre-5G для повышения скорости интернета до 30% будет бесплатно подключена для абонентов максимальных тарифных планов «Максимум», VIP и «Премиум». Владельцы других тарифов смогут подключить данную опцию за 399 рублей в месяц.

«Мы сделали pre-5G отдельной опцией, ей смогут воспользоваться клиенты с любым потреблением, если есть потребность в более высокой скорости, что позволит разумно подходить к тратам, а оператор, грамотно используя частотный ресурс, сможет предлагать сервис, максимально соответствующий ожиданиям», — рассказывает директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.

При этом в компании отмечают, что бюджетные или старые модели устройств могут поддерживать не все технологии, тем самым ограничивая эффект от pre-5G.

ПАО «Мегафон»

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