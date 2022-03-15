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В Татарстане за минувшие сутки выявили 574 новых случая COVID-19

11:04, 15.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 574 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 574 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 131 724, сообщает оперштаб.

Госпитализировали 58 человек. Выздоровели за сутки 467 татарстанцев, с начала пандемии — 112 216. Умерли 4 пациента с COVID-19: мужчина 1938 года рождения и три женщины 1949, 1935, 1937 годов рождения. Всего от инфекции скончались 1 795 татарстанцев.

Фото: mos.ru

Последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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