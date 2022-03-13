В Крыму заявили, что ВСУ пытались «прощупать» оборону полуострова

Недавно Украина попыталась «прощупать» противовоздушную оборону Крыма с помощью беспилотника — его сбили российские военные, рассказал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.



Средства ПВО сбили украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 «Стриж», его запустили со стороны Одессы, рассказал он «РИА Новости» и напомнил, что в поселке Рауховка дислоцировали 321-ю отдельную эскадрилью беспилотных самолетов-разведчиков.

Фото: wikipedia.org/Alexxx1979

По словам Мурадова, это нужно для оценки силы противовоздушной обороны региона для нанесения в последующем «реального удара».

Маргарита Головатенко