Размер гуманитарной помощи Китая Украине в 40 раз меньше транша Афганистану

Фото: Максим Платонов

Китайское общество Красного Креста предоставит Украине гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней, или около $787 тыс. долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

— В нее [помощь] войдут продовольствие, предметы первой необходимости и другие вещи, — указал он.

Китаевед-публицист, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов отметил, что выделенная сумма в 40 раз меньше, чем первый транш помощи Афганистану. В сентябре 2021 года глава МИД КНР Ван И сообщил, что власти страны предоставят Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (порядка $30 млн). Средства были использованы на закупку продовольствия и медикаментов, вакцинацию.

— Как только появятся необходимые условия, в том числе в области безопасности, Китай поможет Афганистану в восстановлении и в реализации проектов, направленных на повышение народного благосостояния, — добавил глава МИД.

Сегодня «Реальное время» опубликовало расшифровку выступления Вавилова о том, приведет ли операция на Тайване к ядерной войне.

— Сейчас в связи с событиями на Украине тактика и даже частично стратегия китайских войск меняется в отношении Тайваня. Вероятность того, что это будет не просто перехват политической инициативы и введение войск, а полномасштабная операция растет с каждым днем. То есть это реально будет военная операция. Китайцы внимательно изучают опыт Вооруженных сил России, тайваньцы в свою очередь изучают опыт сопротивления частей ВСУ и так далее. Меняется стратегия на более, скажем так, травоядную стратегию в отношении Тайваня, — рассказал он.

