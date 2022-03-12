В Татарстане расчистят русло реки Берсут

Фото: Минэкологии РТ

В Татарстане объявлен электронный конкурс на работы по расчистке русла реки Берсут, сообщает Минэкологии РТ.



Русло будут расчищать у села Камский Леспромхоз в Мамадышском районе. Финансирование в размере 126 млн рублей поступит за счет средств в виде субвенций из федерального бюджета регионам на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в Татарстане.

Река Берсут — памятник природы регионального значения. Ее длина составляет 54 км, а площадь водосбора — 552 кв. километра. Воду из нее используют местные предприятия сельского хозяйства.

Заявку можно подать до 16 марта. Работы по расчистке будут проводить в этом году в рамках национального проекта «Экология».



Маргарита Головатенко