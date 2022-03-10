В Белом доме заявили, что США не намерены воевать с Россией
США не намерены отправлять войска на Украину и воевать с Россией. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, американские военные не отправятся на Украину даже в том случае, если там будет использоваться неконвенциональное оружие.
Кроме того, Псаки отрицает разработку Вашингтоном химических и биологических военных программ. Она отметила, что такие возможности имеются у российской стороны, сообщает «РИА Новости».
Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, которые способны избирательно поражать различные этнические группы населения. Он отметил, что это касается славян.
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