Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кировском районе Казани изменят маршруты автобусов №22 и №46 из-за работ на Горьковском шоссе

10:43, 10.03.2022 1
В Кировском районе Казани изменят маршруты автобусов №22 и №46 из-за работ на Горьковском шоссе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Кировском районе Казани изменят маршруты №22 и №46 из-за реконструкции Горьковского шоссе. Об этом сообщает в Telegram-канале мэрия столицы РТ.

Автобусы будут двигаться от Горьковского шоссе по улице Болотникова с разворотом на улицу Фрунзе в районе улицы Кулахметова.

С 14 марта временно закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону ул.Восстания. До 1 июня 2023 года на этом участке будет производиться вынос инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:20
    Логично,раз строительство живет.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также