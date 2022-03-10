В Кировском районе Казани изменят маршруты автобусов №22 и №46 из-за работ на Горьковском шоссе

В Кировском районе Казани изменят маршруты №22 и №46 из-за реконструкции Горьковского шоссе. Об этом сообщает в Telegram-канале мэрия столицы РТ.

Автобусы будут двигаться от Горьковского шоссе по улице Болотникова с разворотом на улицу Фрунзе в районе улицы Кулахметова.

С 14 марта временно закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону ул.Восстания. До 1 июня 2023 года на этом участке будет производиться вынос инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе.

Татьяна Леухина