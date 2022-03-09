Студентов ждет деловая игра «Конструктор карьеры — 2022»

В технопарке «Идея» в Казани 10 марта состоится деловая игра «Конструктор карьеры — 2022». Мероприятие позволит татарстанским студентам выстроить успешную профессиональную и образовательную траекторию на основе персональных навыков и качеств.

Студенты примут участие в специализированных мастер-классах и познакомятся с системой независимой оценки квалификаций, инструментами для построения «Профиля профессионала», составят план развития своей успешной карьеры, изучат техники эффективной презентации и др.

«Современный мир динамичный и поощряет тех, кто думает глубоко, действует быстро и смело. Деловая игра «Конструктор карьеры — 2022» — уникальная площадка, где каждый участник сможет прокачать свои профессиональные навыки и построить траекторию для развития именно той карьеры, о которой мечтал. Наш опыт показал, что именно на таких событиях татарстанские ребята, молодые ученые узнают о новых возможностях и после проходят производственную практику на предприятиях республики и закрепляют теоретические знания, а значит, еще на один шаг становятся ближе к мечте», — пояснил генеральный директор технопарка Олег Ибрагимов.

Мероприятие является бесплатным для студентов и проводится второй год подряд. В прошлом году особенности построения карьеры изучили несколько десятков студентов семи татарстанских вузов.