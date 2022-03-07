В Альметьевске утром из пожара спасли пять человек, погибла одна женщина

Фото: МЧС по РТ

Утром 7 марта в пятиэтажном доме по Гафиатуллина, 10а в Альметьевске произошел пожар на третьем этаже, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



В доме возникло сильное задымление. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Фото: МЧС по РТ

Из пожара спасли пять человек, включая 13-летнего мальчика — его спасли с пятого этажа с помощью дыхательной маски. Спасенные люди не пострадали.

Фото: МЧС по РТ

В начале прошлой недели в квартире в Приволжском районе Казани на улице Кул Гали, 9/95 произошел пожар — на пятом этаже многоквартирного дома загорелись вещи. По прибытии пожарные спасли из задымленной квартиры мужчину 1972 года рождения и женщину 1971 года рождения.

Маргарита Головатенко