ВС РФ высокоточным оружием вывели из строя аэродром в районе Житомира

Вооруженные силы России высокоточным оружием вывели из строя аэродром в районе Житомира. Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два самолета МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.



В течение суток ВС РФ уничтожили 158 военных объектов на территории Украины. За все время уничтожено 2 482 объекта военной инфраструктуры.

Известно, что войска ЛНР продвинулись на 9 км, а силы ДНР заняли квартал Осавиахим в Мариуполе. В Минобороны напомнили, что с 10.00 введен режим тишины, открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, сообщает ТАСС.

Вчера сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка.

Маргарита Головатенко