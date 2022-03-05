Минобороны России: за время спецоперации на Украине уничтожено 2 119 объектов военной инфраструктуры

Официальный представитель Минобороны России и генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за время спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 2 119 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Среди этих объектов были 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук-М1» и «Оса» и 68 радиолокационных станций. Кроме того, с начала операции уничтожены 69 самолетов на земле, 21 самолет в воздухе и 59 беспилотных летательных аппаратов. Войсками ПВО ликвидирован вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Также, по словам Конашенкова, по объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель.

Сегодня утром Конашенков рассказал, что в ходе операции российские Вооруженные силы вывели из строя 2 037 объектов военной инфраструктуры на Украине. Он добавил, что за минувшую ночь военные Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на 27 км.





Дарья Акимова