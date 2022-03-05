В Челнах назначили службу, ответственную за бесплатные похороны

В Челнах спецслужбой по вопросам похоронного дела назначили МАУ «Дирекция городского хозяйства», соответствующее постановление подписал сити-менеджер Фарид Салахов, сообщили сhelny-biz.ru.



В гарантированный перечень услуг по погребению умершего входят оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела и погребение. Стоимость услуг определяет исполком по согласованию с ПФР и Госкомитетом по тарифам.

Услуги оказываются по заявлению родственников. Но если у погибшего нет родных, его похоронят в течение трех суток с момента установления причины смерти. Если личность погибшего не установлена, человека хоронят в определенные законодательством сроки.

В постановлении указано, что служба не имеет права принудить заказывать ритуальные услуги у себя или брать плату за услуги в гарантированном перечне.

МАУ «Дирекция городского хозяйства» сейчас руководит Минефанис Хабибуллин, он занял эту должность год назад. До этого он долгие годы возглавлял «Горкоммунхоз», который ранее также занимался похоронными делами в Челнах.

Маргарита Головатенко