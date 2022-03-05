Песков о графике Путина в предстоящие дни: «Сейчас, конечно, не до выходных»

В предстоящие праздничные дни президент России Владимир Путин будет работать. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на период с 6 по 8 марта каких-либо мероприятий не запланировано. Однако в планах президента РФ уже есть телефонные переговоры.

Фото: kremlin.ru

— Сейчас, конечно, не до выходных, — передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, текущая рабочая неделя — шестидневная. 6, 7 и 8 марта объявлены праздничными днями. Сегодня продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

Недавно сообщалось, что на зарплате татарстанцев, работающих по графику пятидневной рабочей недели, предстоящие праздники не отразятся.

Диана Жиленкова