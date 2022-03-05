В России продлили программу компенсаций для МСП, пользующихся системой быстрых платежей

В России продлят на полгода программу компенсации объектам малого и среднего предпринимательства (МСП) расходов на использование отечественной системы быстрых платежей (СБП). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что на реализацию программы направлено 500 млн рублей. Средства направляются в целях компенсации предприятиям банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей в период с 1 января по 1 июля текущего года.

Фото: duma.gov.ru

Сведения о транзакциях и комиссии банк отправляет в Минэкономразвития РФ. Средства на компенсацию поступают в течение 20 дней, после чего банк направляет их предприятиям, передает ТАСС.

Накануне Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Согласно ему, правительство имеет право ввести в этом году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.



Диана Жиленкова