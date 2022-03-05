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10 марта в домах Ново-Савиновского района Казани отключат водоснабжение

01:32, 05.03.2022
10 марта в домах Ново-Савиновского района Казани отключат водоснабжение
Фото: realnoevremya.ru (архив)

10 марта в некоторых домах Ново-Савиновского района Казани временно отключат водоснабжение. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9:00 до 23:59 прекратится подача воды по адресам: улица Гаврилова, 30, 30/4, 30/5, 30а и Маршала Чуйкова, 91, 93, 93/1, 93а, 93а/1.

Отключение будет связано с проведением работ по переврезке водопровода. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам.

Фото: kzn.ru

2 марта в Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на водопроводе по ул. Серова, 14. На место выехали специалисты МУП «Водоканал», которые устранили проблему.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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