Сегодня в Татарстане снег, метель, ветер и до +1 градуса

В субботу, 5 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода, снег и мокрый снег, днем местами сильный. В отдельных районах ожидается метель, гололед, ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем сильный, местами порывами до 17—22 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до +1 градуса. В Казани ожидается от -3 до -1 градуса. На дорогах также гололедица.