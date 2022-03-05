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Сегодня в Татарстане снег, метель, ветер и до +1 градуса

05:30, 05.03.2022
Сегодня в Татарстане снег, метель, ветер и до +1 градуса
Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 5 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода, снег и мокрый снег, днем местами сильный. В отдельных районах ожидается метель, гололед, ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем сильный, местами порывами до 17—22 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до +1 градуса. В Казани ожидается от -3 до -1 градуса. На дорогах также гололедица.

Общество Татарстан

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