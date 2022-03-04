В Роспотребнадзоре по РТ сообщили, что «омикрон» приближается к сезонным заболеваниям

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что на сегодняшний день в республике доля омикрон-штамма COVID-19 составляет 90%, а остальные 10% приходится на «дельту».

По ее словам, 95% заболевших «омикроном», перенесли заболевание по типу ОРВИ. Такие показатели говорят о том, что данный штамм все больше приближается к сезонным инфекциям из группы острых вирусных респираторных инфекций.

Фото: Ринат Назметдинов

Любовь Авдонина также сообщила, что требование к соблюдению социальной дистанции в Татарстане остается. По ее словам, оно находится в списке санитарных правил, пункт 4.4. Согласно ему, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5—2 метра. Также эта норма закреплена и прописана в постановлении Кабинета министров РТ №208.



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Максим Кокунин