В работе Facebook в России наблюдаются сбои

Российские пользователи социальной сети Facebook наблюдают сбои в ее работе в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На 1.07 мск было зафиксировано 419 отчетов о сбоях в работе соцсети. 59% пользователей пожаловались на проблемы в работе сайта, 24% — приложения, у 17% были трудности с авторизацией. Активнее всего о неполадках сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Челябинска и Екатеринбурга.

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25 февраля Роскомнадзор заявил, что начал замедлять трафик Facebook в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ. По данным ведомства, это были телеканал «Звезда», информагентство «РИА Новости» и интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру».

1 марта в работе Instagram, Facebook и TikTok в России также наблюдались сбои. На тот момент их отмечали в течение нескольких дней.

Дарья Акимова