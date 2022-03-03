Лавров уверен, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об уверенности в том, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Об этом сообщает ТАСС.

— Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня, — сказал он в интервью российским и иностранным СМИ.

Он также добавил, что, по его мнению, украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

Фото: commons.wikimedia.org

Вчера Лавров сообщил, что ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Позиции России на переговорах с Украиной: признание Крыма частью РФ, демилитаризация, параметры которой предстоит согласовать, денацификация — по аналогу с Германией в прошлом.

Максим Кокунин