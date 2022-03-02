Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Украиной

ЛНР и ДНР должны быть признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Позиции России на переговорах с Украиной: признание Крыма частью РФ, демилитаризация, параметры которой предстоит согласовать, денацификация — по аналогу с Германией в прошлом.

Фото: посольство России в Белоруссии

Россия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, о которых ранее просил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РИА Новости».

Тем временем российская делегация прибыла в Беловежскую пущу, украинская прибудет завтра утром. Отдельно Лавров отмечал, что Москва предлагает Киеву договориться, а не капитулировать.



Татьяна Леухина