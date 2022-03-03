Роскомнадзор потребовал от администрации YouTube прекратить распространять ложную рекламу в РФ

Роскомнадзор потребовал от ООО «Гугл», отвечающего за деятельность Google в России, немедленно прекратить распространять в РФ ложные политические сведения о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Соответствующие политические сведения показываются российским пользователям видеохостинга YouTube.



В РКН сообщили, что они «содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».

Помимо недостоверного содержания, реклама на видеохостинге не имеет возрастной маркировки. Это, как отметили в ведомстве, нарушает правила самого видеохостинга и действующее российское законодательство.

Так, в Роскомнадзоре потребовали пересмотреть условия модерации рекламного контента и прекратить его демонстрацию российским пользователям:

«Ведомство считает недопустимым использование YouTube в информационной войне против России, в том числе с задействованием рекламных возможностей платформы», — сообщили там.

Фото: pixabay.com

В Роскомнадзоре днем ранее опровергли информацию о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.

YouTube принадлежит американской компании Google и является одним из самых популярных сайтов для просмотра видеороликов. В феврале ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, так как компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке видеохостинга.

Маргарита Головатенко