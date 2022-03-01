Казанца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбление сотрудника полиции

Прокуратура Московского района Казани поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Суд признал его виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Вечером 21 июля прошлого года около бара «24 часа» на улице Декабристов в Казани мужчина, будучи пьяным, оскорбил полицейского. Свою вину он признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Фото: прокуратура РТ

В июне прошлого года в Нижнекамске местного жителя осудили за оскорбления сотрудника ППС. Ему назначили 180 часов обязательных работ.



Татьяна Леухина