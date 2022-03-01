Роспотребнадзор по Татарстану привлек к ответственности авиакомпанию за отказ посадить ребенка рядом с матерью

Управление Роспотребнадзора по Татарстану привлекло к ответственности авиакомпанию «Победа» за отказ посадить ребенка рядом с матерью без дополнительной оплаты при регистрации на рейс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина с ребенком и другом семьи совершали полет из Казани в Санкт-Петербург. При регистрации на рейс система распределила места так, что мать посадили в начало самолета, а ребенка с мужчиной в конец. При этом он не является ни родственником, ни членом семьи и не несет ответственности за несовершеннолетнего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На просьбу матери посадить ее с ребенком представитель авиакомпании предложил доплатить 400 рублей, потому что нельзя выбирать места без доплаты.

В федеральных авиационных правилах говорится, что при регистрации пассажиров на рейс авиакомпания должна принять все меры по совместному размещению на борту воздушного судна пассажира с ребенком в возрасте до 12 лет. Взимание дополнительной платы за это не предусмотрено.

Авиакомпанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление оспаривалось в Арбитражном суде Москвы, оно оставлено без изменения.



В феврале 2020 года дочка ветерана Великой Отечественной войны Абдуллазяна Халимова пожаловалась на отношение сотрудников авиакомпании «Победа» к своему отцу. Она рассказала, что в компании сначала навязали одну услугу, а затем отказали в заранее купленных местах повышенной комфортности. Позже «Победа» вернула деньги ветерану.

Татьяна Леухина