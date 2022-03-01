Сайт «Объясняем.рф» недоступен

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Портал «Объясняем.рф», о запуске которого сегодня объявило правительство России, оказался недоступен.



Правительство запустило работу информационного ресурса «Объясняем.рф» на фоне появления большого количества публикаций недостоверной информации и слухов на тему ситуации на Украине.

После сегодняшнего объявления вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о старте работы портала сайт стал выдавать ошибку «504».

— Уважаемые подписчики! На сайте «Объясняем.рф» наблюдаются перегрузки в связи с большим числом пользователей. Ведутся работы по отладке. Просим отнестись с пониманием. Мы работаем, чтобы вы получали самую проверенную информацию. Наши площадки также представлены во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и в Viber, — объявил портал в своем Telegram.

Чернышенко отмечал, что ресурс будет работать по аналогии с порталом «Стопкоронавирус.рф». На нем планируется публикация ответов на актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны. Граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуации в стране через форму обратной связи.

На прошлой неделе Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов. Генпрокуратура России напоминала, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа.

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Маргарита Головатенко