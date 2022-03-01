Ак Барс Банк выпустил корпоративную карту для партнеров KazanExpress

Ак Барс Банк подготовил специальное предложение для партнеров маркетплейса KazanExpress. Теперь предприниматели могут открыть расчетный счет в банке и получить корпоративную карту с выгодными условиями для бизнеса.

«Мы ежедневно общаемся с клиентами, чтобы понять, с какими вопросами сталкивается бизнес. Пообщавшись с партнерами маркетплейса KazanExpress, мы подготовили специальное предложение для них — эксклюзивные скидки на обслуживание и снятие наличных в рамках «Коробки.Бизнес», — отметила руководитель дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова.

Пользователям «Коробки.Бизнес» доступны: бесплатный пакет платежей для ежедневной работы, до четырех корпоративных карт, возможность не платить комиссию при остатке на счете 150 тыс. рублей, снятие наличных без комиссии до 700 тыс. рублей в месяц, бесплатные переводы физлицам до 3,5 млн рублей в месяц, пониженная ставка по быстрому беззалоговому кредиту и эквайрингу, а также онлайн-бухгалтерия и дистанционные услуги юриста от партнеров со скидкой.

При этом только партнерам KazanExpress доступна скидка 10% на обслуживание «Коробки. Бизнес», скидка до 20% на снятие наличных сверх лимита, а также уникальный дизайн корпоративной карты в стиле KazanExpress.

Оформить корпоративную карту можно в личном кабинете партнера KazanExpress, а ознакомиться с предложением по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК



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