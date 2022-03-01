За сутки в Татарстане подтвердили 2 029 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 2 029 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 307 заражений приходится на детей до 18 лет. Больше всего новых заболевших выявлено в Казани (1 076). За все время пандемии коронавирусом заразились 117 412 татарстанцев.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализированы еще 253 человека, по данным Минздрава РТ — 173. Всего выздоровели 83 293 жителя республики, в том числе 3 362 — за минувшие сутки. От коронавируса скончались еще шесть человек. Всего инфекция унесла жизни 1 733 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова