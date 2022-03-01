В России выявили 97 333 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 97 333 новых случая заболевания коронавирусом. Госпитализированы 12 753 человека. За все время пандемии инфекцию подхватили 16 495 369 россиян.

Всего выздоровели 13 748 465 жителей РФ, в том числе 172 813 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 786 заболевших. Всего от COVID-19 в РФ скончались 352 446 человек.

Фото: Максим Платонов

За сутки проведено 272 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено более 276,7 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.



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Диана Жиленкова