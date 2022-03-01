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«Почта России» перестала принимать отправления в Молдову и на Кипр

07:57, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
«Почта России» перестала принимать отправления в Молдову и на Кипр
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Почта России» перестала принимать отправления в Молдову и на Кипр из-за решения принимающих сторон. Также в компании заявили об увеличении сроков доставки международных отправлений из-за закрытого воздушного пространства ряда стран.

— Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах, — говорится в сообщении.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отмечается, что внутри страны логистические каналы работают в стабильном режиме. При необходимости были перестроены маршруты. В компании добавили, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, то прием отправлений будет временно приостанавливаться.

На прошлой неделе сообщалось, что «Почта России» временно приостановила прием отправлений на Украину. Также стали перестраиваться маршруты доставки почты, авиадоставка сменилась на доставку наземным транспортом.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:08
    Почта России работает отвратительно,посылки авиа 1 класса телепаются уже третью неделю,моя посылка из Жигулёвске в Магадан уже в четвертый раз вернулась в Москву так и летает Москва Магадан и обратно .в чем причина работники почты ответа не дают,хочу потребоват ь компенсацию за моральный ущерб
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