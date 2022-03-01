«Почта России» перестала принимать отправления в Молдову и на Кипр

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

«Почта России» перестала принимать отправления в Молдову и на Кипр из-за решения принимающих сторон. Также в компании заявили об увеличении сроков доставки международных отправлений из-за закрытого воздушного пространства ряда стран.

— Мы ведем переговоры с почтами соседних стран, чтобы договориться о подключении авиапочты максимально близко от российской границы. Так можно будет минимизировать сроки за счет сокращения пути грузов на автотрассах и железных дорогах, — говорится в сообщении.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отмечается, что внутри страны логистические каналы работают в стабильном режиме. При необходимости были перестроены маршруты. В компании добавили, что если почтовые сортировочные терминалы будут заполняться в ожидании отправки до критических показателей, то прием отправлений будет временно приостанавливаться.

На прошлой неделе сообщалось, что «Почта России» временно приостановила прием отправлений на Украину. Также стали перестраиваться маршруты доставки почты, авиадоставка сменилась на доставку наземным транспортом.



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Диана Жиленкова