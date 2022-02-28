В Казани на пожаре в квартире спасли мужчину и женщину

Фото: МЧС по РТ

В квартире в Приволжском районе Казани на улице Кул Гали, дом 9/95 сегодня произошел пожар — на пятом этаже многоквартирного дома загорелись вещи.



Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 09.50. По прибытии пожарные в составе звена ГДЗС вытащили из задымленной квартиры мужчину 1972 года рождения и женщину 1971 года рождения, надев на них дыхательные маски спасаемого.

Открытое горение ликвидировали в 10.01. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Вчера вечером в Казани произошел пожар в одной из квартир по адресу: улица Дальняя, 38. В квартире загорелся натяжной потолок. Площадь пожара составила два квадратных метра. Прибывшие на место пожарные спасли хозяйку квартиры при помощи дыхательной маски и ликвидировали открытое горение.

Маргарита Головатенко