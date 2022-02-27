Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, обращение верховного главнокомандующего опубликовано на сайте Кремля.



— Вы не раз на деле доказывали, что готовы в любых, сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи, и всегда с честью выполняете воинский долг по защите родной страны и наших граждан, по обеспечению национальных интересов России, — написал президент.

Он подчеркнул, что традиции спецназа закладывались многовековой историей армии РФ. По его словам, с течением времени меняется характер современных военных конфликтов, поэтому бойцам и командирам ССО «важно постоянно повышать уровень профессионального мастерства». Путин выразил уверенность, что бойцы проходят именно такую подготовку — всестороннюю, комплексную и интенсивную.

— Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины.



Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой воинский долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса.

Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе рано утром 24 февраля. Подчеркивалось, что спецоперация проводится с целью демилитаризации Украины.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск на Украине, под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 23 пункта управления и 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

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Маргарита Головатенко