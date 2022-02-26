Минобороны России: беспилотники США могли наводить украинские катера на корабли России

В Минобороны России заявили о высокой вероятности того, что американские беспилотники наводили украинские катера на корабли российского флота на острове Змеиный накануне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

По его словам, когда украинские катера атаковали российские корабли , над районом провокации барражировали стратегические беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок«и MQ-9А «Риппер».

Вчера 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», пытались атаковать корабли Черноморского флота РФ, которые эвакуировали с острова Змеиный 82 сложивших оружие украинских военных. Сообщается, что часть атакующих катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Шесть украинских катеров были уничтожены. Никто из военнослужащих Украины с острова Змеиный не пострадал.

Конашенков рассказал, что целью атаки прежде всего была месть сложившим оружие солдатам и обвинения российской армии в уничтожении пленных.

Фото: кадр видео

Сегодня украинских пограничников, сдавшихся в плен с острова Змеиный, доставили в Севастополь. Они сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям.

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Дарья Акимова