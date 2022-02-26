Володин: Зеленский покинул Киев

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

По словам Володина, Зеленского не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее.

«Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов», — сказал Володин.

До этого Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи. В пятницу президент Украины говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом. Он добавил, что борьба идет круглосуточно на дипломатическом уровне. В разговорах с мировыми лидерами Зеленский описал все дальнейшие потребности Украины.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко