Володин: Зеленский покинул Киев
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Киев, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Telegram-канал спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.
По словам Володина, Зеленского не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее.
«Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов», — сказал Володин.
До этого Зеленский заявил, что договорился с мировыми лидерами о новой значительной помощи. В пятницу президент Украины говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом США Джозефом Байденом. Он добавил, что борьба идет круглосуточно на дипломатическом уровне. В разговорах с мировыми лидерами Зеленский описал все дальнейшие потребности Украины.
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