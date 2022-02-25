В день открытия детского ИТ-парка в Казани пройдет «Робосабантуй-2022»

Фото: предоставлено пресс-службой ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»

27 февраля в ИТ-парке состоятся два важных для республики события: долгожданное открытие пилотной площадки детского ИТ-парка и большой детский поволжский фестиваль «Робосабантуй-2022», организаторами которого стали общеобразовательная организация «Бала-Сити» и организация дополнительного образования «Лаборатория робототехники и промышленного дизайна «РобоЛенд».

Детский ИТ-парк — уникальная площадка, где дети смогут учиться по самым разным направлениям: от робототехники и прототипирования до цифровых медиа и предпринимательства. Открывать детский ИТ-парк приедут высокие гости: вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров, глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Ленточку, которую гостям предстоит перерезать, подадут управляемые квадрокоптеры, а ножницы привезет робот, собранный учениками детского ИТ-парка. Ведущим направлением на площадке детского ИТ-парка станет робототехника.

Поэтому вполне логично, что в день его открытия на территории взрослого и детского ИТ-парков пройдет фестиваль научного и робототехнического творчества «Робосабантуй-2022» (4+), в котором примут участие дети от 4 до 12 лет со всего Поволжья. Уникальность мероприятия в том, что это, пожалуй, единственное мероприятие такого уровня в России, в котором принимают участие дети дошкольного и младшего школьного возраста. Гости увидят региональный этап национальной олимпиады FLL Discover, футбол роботов, борьбу роботов, творческие проекты победителей робоконкурсов и другие соревнования. Многие проекты детей посвящены актуальным проблемам человечества — например, экологии, использованию роботов в сельском хозяйстве, повышению грамотности и многим другим. Традиционно «Робосабантуй» проводится до национальных и международных турниров по робототехнике, на нем успешно выступают и занимают призовые места ребята из Республики Татарстан.

Основные цели фестиваля «Робосабантуй»:

популяризация научно-технического творчества среди детей дошкольного и младшего школьного возраста;

формирование у них устойчивого и глубокого интереса к робототехнике и информационным технологиям;

формирование способности к совместной деятельности и принятию друг друга в условиях состязательности;

выявление самых заинтересованных и одаренных детей с целью включения их в программу поддержки талантов;

укрепление связи поколений, закладывание новых традиций, поддержание у детей патриотических ценностей и гордости за город и регион, где они живут.

Партнеры «Робосабантуя-2022» приготовили для ребят мастер-классы и подарки. Будет чем заняться и взрослым: после 12.00 начнутся мастер-классы для родителей. Спикеры расскажут о формировании креативного мышления и карьерной навигации в современном мире.

Получить более полную информацию или записаться на обучение в детский ИТ-парк можно по телефону 235-18-97 или в нашем instagram-аккаунте.



Партнерский материал