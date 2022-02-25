В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам с Россией о нейтральном статусе

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе. Но при этом украинская сторона должна получить и гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

— Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать, — приводит РБК слова чиновника.



По словам Подоляка, Украина не боится обсуждения нейтрального статуса. Главный вопрос — кто и как сможет прогарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами.



Фото: pxhere.com

До 2014 года страна имела внеблоковый статус, но после приняла стратегию, одним из направлений которой является стремление страны стать членом НАТО и Евросоюза. На фоне военной операции России президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с Москвой нейтральный статус и гарантии безопасности для Киева.



Сегодня украинский лидер заявил, что его страна осталась одна, Россию не убедили новые санкции против нее. Он призвал страны «Бухарестской девятки» (туда входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия) оказать оборонную помощь и ввести ограничительные меры против России. Зеленский в своем обращении также отметил, что рано или поздно диалог между Москвой и Киевом начнется.



Вчера президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».



Сегодня Минобороны России сообщило, что войска вывели из строя 118 военных объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи, 14 комплексов ПВО С-300 и «Оса» и 36 РЛС. Было сбито 5 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 беспилотников, уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, 7 РСЗО и 5 боевых катеров.

Татьяна Леухина