Умерла первостроитель и почетный гражданин Нижнекамска Клавдия Гончаренко

На 85-м году жизни скончалась первостроитель и почетный гражданин Нижнекамска Клавдия Ивановна Гончаренко. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Она родилась 2 июля 1937 года в деревне Новой Николаевке Северного района Оренбургской области. Работала с 1956 года токарем четвертого разряда, с 1957 года — лаборантом химводоочистки участка пароводоснабжения треста «Лениногорскнефтестрой» в Лениногорске.

Этим продолжила заниматься, переехав в 1961 году в Нижнекамск в составе группы первостроителей на комсомольскую ударную стройку. Тут же она была избрана первым секретарем комитета комсомола новостройки и депутатом поселкового совета. В 1965 году ее выбрали председателем исполкома Нижнекамского поселкового совета. Затем она работала заведующей общим отделом, старшим инженером ГАСК отдела архитектуры в горсовете, инспектором по учету и распределению жилплощади и в ГАСК управления строительства и архитектуры.



Клавдия Ивановна избиралась депутатом восьми созывов поселкового и городского советов, членом пленума обкома комсомола, комитета поселкового и городского женского совета, бюро первичной парторганизации горисполкома. Также была награждена значком «Основатель Нижнекамска», медалями и почетными грамотами, благодарностью президента Татарстана.

Фото: e-nkama.ru

22 февраля стало известно, что в Набережных Челнах на 86-м году жизни скончался писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков. Он был автором 25 книг на русском и татарском языках. Среди его работ — книги о первом секретаре татарского обкома партии Фикряте Табееве, первом президенте Татарстана, Государственном Советнике РТ Минтимере Шаймиеве, поэте Льве Гумилеве и другие.



Дарья Акимова