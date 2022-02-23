Татарстанские волонтеры будут помогать переселенцам из ДНР и ЛНР

Волонтеры Татарстана в рамках акции #МыВместе будут помогать в работе с переселенцами из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева рассказала, что в настоящее время команда волонтеров сформирована в Казани, Набережных Челнах, Лаишево и Зеленодольске. К ней присоединились больше 640 человек.

Добровольцы окажут помощь по таким направлениям, как информационное сопровождение, медицинская и психологическая помощь. Они будут работать в пунктах временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР и в распределении гуманитарной помощи. Присоединиться к помогающим можно по ссылке.

Фото: govvrn.ru

Вчера сообщалось, что Татарстан готов предложить приехавшим из ДНР и ЛНР рабочие места. Работодатели заявили о более чем 53 тысячах вакансий со средним заработным предложением в 40 тысяч рублей. Также в правительстве РТ был сформирован оперативный штаб для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев.

Дарья Акимова